Incendio nel cuore di Bruxelles torre Oxy in fiamme | morti e dispersi vittime trovate in un ascensore

Un incendio ha coinvolto la torre Oxy, un edificio residenziale nel centro di Bruxelles. Durante le operazioni di spegnimento, sono state trovate alcune vittime all’interno di un ascensore, mentre altre persone risultano ancora disperse. Le autorità stanno intervenendo sul posto per gestire la situazione e coordinare le operazioni di soccorso. La causa dell’incendio non è ancora nota. Nessuna informazione è stata fornita riguardo al numero esatto delle persone coinvolte.

Un incendio è scoppiato nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles. Alcune persone sono state trovate senza vita in un ascensore, altre risultano disperse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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