Un incendio si è verificato in una fabbrica di elettrodomestici a Striano. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo nero molto visibile nei comuni limitrofi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno gestendo l'emergenza. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle cause dell'incendio o eventuali feriti. L’incendio ha provocato un’allerta per la nube tossica generata dalla combustione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio a Striano, in un’azienda di elettrodomestici. Le fiamme hanno da subito sprigionato una densa colonna di fumo nero, visibile anche dai comuni vicini. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto dei volontari della Protezione Civile e di alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’obiettivo è circoscrivere il rogo nel più breve tempo possibile ed evitare che si propaghi. Considerata la vasta nube di fumo, il Comune di Striano ha diffuso un avviso urgente alla cittadinanza. Ai residenti è stato raccomandato di disattivare gli impianti di areazione forzata e di tenere chiusi porte, finestre e balconi per limitare l’ingresso dei fumi nelle abitazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incendio in una fabbrica di elettrodomestici: nube tossica, scatta l’allerta a Striano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Striano, maxi incendio in un capannone: nube nera visibile a chilometriUn incendio di grandi dimensioni ha interessato un capannone nella periferia di Striano, dove erano stoccati materiali elettrici e idraulici.

“Nube tossica sulla città”. Spaventoso incendio in Italia, cittadini chiusi in casaUn incendio si è sviluppato in Italia, generando una nube tossica visibile nel cielo.

Temi più discussi: Incendio in una fabbrica a Pian Camuno: disagi in Valcamonica; Fiamme in una fabbrica a Sesto al Reghena, a fuoco un distillatore; Almeno 28 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di scarpe in Cina; Cina orientale, incendio in una fabbrica di scarpe: almeno 28 morti.

#Cina,un incendio scoppiato in una fabbrica di scarpe ha provocato la morte di almeno 28 persone.A #Firenze,un operaio di 48 anni è morto dopo essere stato colpito da un macchinario sul luogo di lavoro. #Andalusia, un incendio ha provocato 12 morti. In co x.com

Incendio a Striano, il secondo in pochi giorni: a fuoco fabbrica dismessaUna fabbrica dismessa di trasformazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli e conserve sta bruciando a Striano, in via Palma. Sul posto vi sono i Vigili del Fuoco, impegnati ... ilmattino.it

Fiamme in una fabbrica a Sesto al Reghena, a fuoco un distillatoreImportante l'intervento immediato del titolare e di alcuni dipendenti, uno dei quali è rimasto leggermente intossicato ... rainews.it