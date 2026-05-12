Un bambino di cinque anni è deceduto in ospedale dopo aver lamentato mal di pancia per diversi mesi. I genitori avevano portato il bambino più volte in ambulatorio e avevano effettuato esami clinici approfonditi, senza ottenere una diagnosi chiara. Durante il ricovero, il bambino ha continuato a piangere per il dolore, suscitando preoccupazione tra i familiari. La vicenda è ora al centro di indagini da parte delle autorità sanitarie.

Mal di pancia frequenti, senza una spiegazione medica evidente nonostante gli esami clinici approfonditi che venivano compiuti su un bambino di 5 anni. E quando sembrava che comunque la situazione fosse sotto controllo, il piccolo è morto in modo inaspettato. Ora c'è un'indagine per omicidio colposo, al momento senza indagati, sul decesso del bimbo mentre era ricoverato al Meyer di Firenze la notte tra venerdì e sabato scorsi. E ci sarà autopsia. Il bimbo era in degenza nell'ospedale pediatrico per fare accertamenti clinici sui frequenti malori addominali che lo stavano affliggendo da alcuni mesi, facendolo anche piangere. I medici del Meyer lo seguivano da tempo, nei giorni scorsi non è stata la prima volta che lo visitavano.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bambino di 5 anni morto in ospedale. «Piangeva da mesi per il mal di pancia». Il dramma davanti ai genitori

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