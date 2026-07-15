Da inizio giugno si registrano in media 17 incendi di vegetazione al giorno nella zona di Roma, attribuiti ai mancati sfalci. Ieri mattina un incendio si è sviluppato vicino ai binari prima di Settebagni, causando rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Firenze, con ritardi fino a circa un’ora tra Orte e la stazione interessata.

Un incendio vicino ai binari ieri mattina prima di Settebagni, con rallentamenti della tratta ferroviaria Roma-Firenze dell’Alta velocità fin da Orte e ritardi di quasi un’ora. Ma anche la chiusura nel pomeriggio di via della Giustiniana per un rogo di sterpaglie a ridosso della strada. E ancora fiamme a Montecompatri con l’interventi dei vigili del fuoco, per non parlare di un altro rogo nella mattinata a Capena, con pompieri, carabinieri, vigili urbani e Protezione civile in azione per contenerlo. Sono solo alcuni degli incendi scoppiati ieri in una delle giornate più calde di questo periodo in attesa del bollino rosso di domani. Un... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Roma.corriere.it - Incendi a Roma, dall'inizio di giugno 17 roghi di vegetazione al giorno. Sotto accusa i mancati sfalci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fiamme in un vivaio a Roma, alta colonna di fumo sul Mandrione

Notizie e thread social correlati

Mantova sotto i roghi: 14 interventi per gli incendi di piuminiA Mantova, sono stati effettuati quattordici interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi legati a cumuli di piumini.

Incendi a Roma, in fiamme sterpaglie a Pineta Sacchetti: nuvola di fumo invade Valle Aurelia. Brucia vegetazione al ?TuscolanoUn incendio ha interessato le sterpaglie a Pineta Sacchetti, a Roma, intorno alle 13.

Temi più discussi: Serie di incendi a Roma in poche ore. Bruciano sterpaglie a Malagrotta, Casal Monastero e Saxa Rubra; Roma, incendio alla Giustiniana: le immagini dall'alto; Incendio al parco del Pineto, c'è la pista di un gesto doloso: il fuoco è partito da tre punti; Incendio a Roma, rogo davanti all'ospedale Sant'Andrea. Brucia pensilina del bus.

#Roma, dal pomeriggio di ieri prosegue l'intervento per un #incendio di vegetazione sulla via Salaria: al momento #vigilidelfuoco al lavoro con squadre a terra e 2 #Canadair. Evacuate a scopo precauzionale 9 famiglie. Operazioni di spegnimento in corso [ #2 x.com

Incendio Roma nord: fiamme e fumo a bordo strada. Chiusa via della GiustinianaLa strada interdetta dalla polizia locale di Roma Capitale. Ritardi sulla linea alta velocità per un altro rogo in prossimità dei binari ... romatoday.it

Roma incendi estivi, quattro fronti di fuoco in un pomeriggio: il caldo, il vento forte ma anche l'ombra dei piromaniVigili del fuoco e Protezione civile in azione dall'ora di pranzo fino alla serata fra Vigna Murata, Fiumicino e Castel Gandolfo. Nessun ferito, ma raccomandazioni alla popolazione di evitare le zone ... roma.corriere.it