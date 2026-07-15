In ritardo le Case di comunità Biffoni alla Asl | Inutili lungaggini E l’opposizione chiede chiarimenti
Le Case di comunità, previste come punti di assistenza territoriale, sono in ritardo. Il sindaco ha criticato le lungaggini nelle procedure, definendole inutili. L’opposizione ha richiesto chiarimenti sulle tempistiche e sui motivi del ritardo. Questi centri avrebbero dovuto rappresentare un elemento chiave della nuova organizzazione sanitaria, offrendo servizi più accessibili e riducendo il carico sui pronto soccorso. Finora, però, le strutture non sono state ancora attivate come previsto.
Doveva essere uno dei simboli della nuova sanità territoriale, il luogo destinato a portare servizi e assistenza più vicino ai cittadini, alleggerendo al tempo stesso la pressione sul pronto soccorso. Invece la Casa di comunità di San Paolo continua a inseguire una data di apertura. Un’opera attesa da oltre dieci anni, che La Nazione ha seguito passo dopo passo, raccontandone ritardi, rallentamenti e cambi di cronoprogramma. A prendere carta e penna è stato il sindaco Matteo Biffoni, che ha inviato una lettera al direttore generale della Asl Toscana Centro, Valerio Mari. Toni tutt’altro che concilianti per un documento che rappresenta una vera e propria richiesta di chiarimenti sull’avanzamento delle Case di comunità pratesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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