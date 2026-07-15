In ritardo le Case di comunità Biffoni alla Asl | Inutili lungaggini E l’opposizione chiede chiarimenti

Da lanazione.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Case di comunità, previste come punti di assistenza territoriale, sono in ritardo. Il sindaco ha criticato le lungaggini nelle procedure, definendole inutili. L’opposizione ha richiesto chiarimenti sulle tempistiche e sui motivi del ritardo. Questi centri avrebbero dovuto rappresentare un elemento chiave della nuova organizzazione sanitaria, offrendo servizi più accessibili e riducendo il carico sui pronto soccorso. Finora, però, le strutture non sono state ancora attivate come previsto.

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Doveva essere uno dei simboli della nuova sanità territoriale, il luogo destinato a portare servizi e assistenza più vicino ai cittadini, alleggerendo al tempo stesso la pressione sul pronto soccorso. Invece la Casa di comunità di San Paolo continua a inseguire una data di apertura. Un’opera attesa da oltre dieci anni, che La Nazione ha seguito passo dopo passo, raccontandone ritardi, rallentamenti e cambi di cronoprogramma. A prendere carta e penna è stato il sindaco Matteo Biffoni, che ha inviato una lettera al direttore generale della Asl Toscana Centro, Valerio Mari. Toni tutt’altro che concilianti per un documento che rappresenta una vera e propria richiesta di chiarimenti sull’avanzamento delle Case di comunità pratesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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