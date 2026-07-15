Le Case di comunità, previste come punti di assistenza territoriale, sono in ritardo. Il sindaco ha criticato le lungaggini nelle procedure, definendole inutili. L’opposizione ha richiesto chiarimenti sulle tempistiche e sui motivi del ritardo. Questi centri avrebbero dovuto rappresentare un elemento chiave della nuova organizzazione sanitaria, offrendo servizi più accessibili e riducendo il carico sui pronto soccorso. Finora, però, le strutture non sono state ancora attivate come previsto.

Doveva essere uno dei simboli della nuova sanità territoriale, il luogo destinato a portare servizi e assistenza più vicino ai cittadini, alleggerendo al tempo stesso la pressione sul pronto soccorso. Invece la Casa di comunità di San Paolo continua a inseguire una data di apertura. Un’opera attesa da oltre dieci anni, che La Nazione ha seguito passo dopo passo, raccontandone ritardi, rallentamenti e cambi di cronoprogramma. A prendere carta e penna è stato il sindaco Matteo Biffoni, che ha inviato una lettera al direttore generale della Asl Toscana Centro, Valerio Mari. Toni tutt’altro che concilianti per un documento che rappresenta una vera e propria richiesta di chiarimenti sull’avanzamento delle Case di comunità pratesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In ritardo le Case di comunità. Biffoni alla Asl: "Inutili lungaggini". E l’opposizione chiede chiarimenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E' ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla sanità: assunzioni limitate, a rischio le Case di ComunitàLe 22 Case di Comunità in Umbria richiedono 27 medici e 84 infermieri in più per funzionare correttamente, secondo i parametri di Agenas.

Ospedali, Case di Comunità e Pronto Soccorso: 5 sindaci 'interrogano' l'AslCinque sindaci della provincia di Caserta hanno inviato una lettera all'Asl locale per chiedere chiarimenti sull'organizzazione dei servizi sanitari...

Temi più discussi: Sfratti più rapidi per recuperare immobili da destinare al Piano Casa; In ritardo le Case di comunità. Biffoni alla Asl: Inutili lungaggini. E l’opposizione chiede chiarimenti; Case di Comunità: la medicina territoriale non si misura in muri, ma in risultati; Case della Comunità, non basta mettere un medico dentro un edificio.

Auto elettriche, Honda e Toyota cambiano strategia e si affidano alla tecnologia cinese per recuperare il ritardo. Le case giapponesi adottano piattaforme, software e componenti sviluppati dai partner in Cina con Gac e Huawei per ridurre tempi e costi di svilup x.com

Ritenete le auto della FIAT nella media rispetto a quelle delle tante altre case automobilistiche (molto valide, la lista è veramente lunga)? O il fatto di essere l'azienda simbolo del TRICOLORE, ve la fa mettere un gradino sopra le altre case, a prescindere? : r/I reddit

In ritardo le Case di comunità. Biffoni alla Asl: Inutili lungaggini. E l’opposizione chiede chiarimentiIl sindaco scrive al direttore generale della Asl Toscana Centro: È un modo di procedere farraginoso e poco spiegabile alla cittadinanza. Melani (FdI): La Regione adesso dia tempi certi sull’apertu ... lanazione.it

Gimbe, Pnrr a rischio. Sardegna in ritardo su Case e Ospedali comunitàL'osservatorio della Fondazione Gimbe sul servizio sanitario nazionale prosegue il monitoraggio indipendente sull'attuazione della missione salute del Pnrr. In Sardegna le Case della Comunità ... ansa.it