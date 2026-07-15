Sabato sera alle 21, al parco di Ca’ Vaina, si tiene il festival itinerante ‘In mezzo scorre il fiume’. La serata prevede un concerto di Femme Folk, con musica dal vivo, e spettacoli di danza e tradizione. L’evento si svolge all’aperto, in un’area verde frequentata da famiglie e appassionati di musica folk. La manifestazione mira a ripercorrere la memoria del Novecento attraverso performance artistiche.

Musica, tradizione e danza si incontrano sabato al parco di Ca’ Vaina. Alle 21 il festival itinerante ‘In mezzo scorre il fiume’ farà tappa in città con il concerto a ingresso gratuito del quartetto femminile Femme Folk, protagonista dello spettacolo ‘Donne, Terra e Tradizione’, organizzato con il contributo del Comune e la collaborazione del centro giovanile Ca’ Vaina. L’appuntamento rientra nella sezione ‘Memoria del ‘900’ della rassegna ideata e diretta da Luisa Cottifogli, dedicata quest’anno anche all’80° anniversario del voto alle donne. Sul palco saliranno Donatella Antonellini (voce, organetto diatonico, chitarra e castagnette), Caterina Sangiorgi (voce e flauti), Nicoletta Bassetti (voce, violino e viola) e Valeria Cino (contrabbasso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘In mezzo scorre il fiume’, Femme Folk sul palco . La musica per ripercorrere la ‘Memoria del 900’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Parte ’In mezzo scorre il fiume’. Il via nell’allevamento di alpacaIl 7 giugno partirà la settima edizione di ‘In mezzo scorre il fiume’ presso l’allevamento Alpaca Giofri a Villa San Giovanni di Fontanelice.

Leggi anche: In memoria di Enrico D’Eusebio: torna l'"Orbettino Fest" tra musica folk e artigianato

Argomenti più discussi: ‘In mezzo scorre il fiume’, Femme Folk sul palco . La musica per ripercorrere la ‘Memoria del 900’; Curiosando tra gli eventi: estate piena di musica, risate, spettacoli e gusto.

‘In mezzo scorre il fiume’, Femme Folk sul palco. La musica per ripercorrere la ‘Memoria del 900’Musica, tradizione e danza si incontrano sabato al parco di Ca’ Vaina. Alle 21 il festival itinerante ‘In mezzo ... msn.com

’In mezzo scorre il fiume’. La musica tradizionale dialoga con l’AppenninoMusica trentina, sacra e tradizionale. È In mezzo scorre il fiume, festival itinerante diretto da Luisa Cottifogli, che vuole creare uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi ... ilrestodelcarlino.it