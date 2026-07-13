La Norvegia festeggia dopo l'eliminazione dai Mondiali | i video della notte in discoteca a Miami

Dopo essere stati eliminati dai Mondiali, alcuni calciatori della Norvegia, tra cui Haaland, sono stati visti partecipare a un party in un locale di Miami. I video della serata mostrano i giocatori in compagnia di altri presenti nel locale, pochi ore dopo la fine della competizione per la nazionale. La scena è stata documentata sui social media, senza ulteriori commenti ufficiali.

Diversi giocatori della Norvegia, tra cui Haaland, hanno partecipato a un party in un locale famoso di Miami poche ore dopo l'eliminazione dai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Copacabana in lacrime, la Norvegia di Erling Haaland elimina il Brasile ai Mondiali 2026.

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