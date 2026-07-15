in 600 a cena per san jacopo sulla francigena

Notizia in breve

Sabato 25 luglio si è svolta la 34ª edizione dell’evento “600 a cena per San Jacopo sulla Francigena” nel centro di Altopascio. L’iniziativa, parte del calendario di luglio, ha visto centinaia di persone riunite in corso Cavour per una cena collettiva. La serata si è svolta in occasione della festa del patrono, San Jacopo, e ha coinvolto numerosi partecipanti della comunità locale.