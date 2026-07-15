In 600 a cena per San Jacopo sulla Francigena
Sabato 25 luglio si è svolta la 34ª edizione dell’evento “600 a cena per San Jacopo sulla Francigena” nel centro di Altopascio. L’iniziativa, parte del calendario di luglio, ha visto centinaia di persone riunite in corso Cavour per una cena collettiva. La serata si è svolta in occasione della festa del patrono, San Jacopo, e ha coinvolto numerosi partecipanti della comunità locale.
A tavola sulla Francigena nel centro di Altopascio, per una serata in tanti a tavola, insieme. E’ la 34ª edizione di questa iniziativa, nell’ambito del Luglio altopascese, che sabato 25 luglio, il giorno del patrono, San Jacopo, in corso Cavour metterà a sedere centinaia di altopascesi. Si tenterà di battere il record delle 600 presenze, arrivando a 700, tanti sono i posti disponibili. Il menù prevede antipasto toscano, zuppa di pane (il simbolo gastronomico della cittadina del Tau) e arista con contorno, dolce dell’ospitalità, vino e acqua. Il costo è di 20 euro a persona, 10 per i bambini da 4 a 10 anni, gratis da zero a tre anni. Previsto anche il menù senza glutine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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