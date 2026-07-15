Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Marche e turno 4 Lombardia

Sono stati pubblicati i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627. Sono in totale 46.642, e si prevede di assegnarli entro il 21 agosto. Se necessario, si ricorrerà a una mini call veloce per completare la procedura. La fase iniziale prevede la scelta della provincia da parte dei candidati, con aggiornamenti recenti su Marche e Lombardia.

Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: 46.642 posti da attribuire entro il 21 agosto, se si renderà necessario ricorrere alla mini call veloce. Prima fase entro il 30 luglio con lo scorrimento di GaE e concorsi. Il Ministero ha avviato la procedura, ecco i turni aperti. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Marche e turno 4 Lombardia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026/27: Fase 1 scelta della provincia. Errori da evitare

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