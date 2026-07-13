Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | turni Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Calabria e Marche

Notizia in breve

Sono stati pubblicati i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627. In totale, sono 46.642 i posti da assegnare entro il 21 agosto, con la possibilità di ricorrere a una mini call veloce se necessario. La prima fase riguarda la scelta delle province, con aggiornamenti recenti riguardanti le regioni Calabria e Marche.