Immissioni in ruolo docenti 2026 27 | turni Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Calabria e Marche

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati pubblicati i posti disponibili per le immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 202627. In totale, sono 46.642 i posti da assegnare entro il 21 agosto, con la possibilità di ricorrere a una mini call veloce se necessario. La prima fase riguarda la scelta delle province, con aggiornamenti recenti riguardanti le regioni Calabria e Marche.

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Immissioni in ruolo personale docente a.s. 202627: 46.642 posti da attribuire entro il 21 agosto, se si renderà necessario ricorrere alla mini call veloce. Prima fase entro il 30 luglio con lo scorrimento di GaE e concorsi. Il Ministero ha avviato la procedura, ecco i turni aperti. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 202627: turni Fase 1 Scelta provincia Aggiornato con Calabria e Marche. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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