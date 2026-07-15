Con l'aumento delle temperature a causa di un'ondata di calore, è stato diffuso un vademecum e lanciato un appello per sorvegliare le persone che vivono da sole. Contestualmente, è stata attivata una task force per gestire le criticità legate al caldo, tra cui blackout elettrici e malori. Le autorità invitano alla prudenza e alla vigilanza, in particolare verso chi potrebbe essere più vulnerabile alle alte temperature.

di Barbara Calderola PIOLTELLO L’ondata di calore non dà tregua e con l’impennata delle temperature, cresce il rischio di blackout elettrici e malori dovuti all’afa. Per fronteggiare l’emergenza e non lasciare solo nessuno, Pioltello ha messo a punto un vademecum operativo. Un vero e proprio scudo sociale rivolto a tutta la cittadinanza, con un occhio di riguardo per anziani, fragili e persone con disabilità, i più esposti ai picchi raggiunto dal termometro nelle ultime settimane. L’amministrazione ha messo in fila i contatti utili per gestire ogni criticità. In cima alla lista c’è la sicurezza energetica: per segnalare guasti o improvvisi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il vademecum e l’appello: "Vigilate su chi vive solo". Task force anti-caldo

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