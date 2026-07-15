Durante un matrimonio, una futura sposa ha impedito a un’invitata di indossare il suo anello di fidanzamento, un zaffiro azzurro chiaro, perché la pietra sarebbe stata troppo simile ai colori delle damigelle. La richiesta ha suscitato discussioni tra gli ospiti e sui social media. La sposa ha ritenuto che il colore della pietra potesse offuscare l’attenzione delle damigelle e rubare la scena. L’invitata ha rispettato la decisione e non ha indossato il gioiello durante la cerimonia.

Una futura sposa ha vietato a un’invitata di indossare il proprio anello di fidanzamento durante il giorno del matrimonio perché la pietra del gioiello, uno zaffiro azzurro chiaro, è stata giudicata troppo simile alla tonalità degli abiti scelti per le damigelle. La vicenda, riportata dal quotidiano britannico The Mirror dopo essere stata condivisa su Reddit, vede protagonista una donna che, dopo aver mostrato con entusiasmo il nuovo solitario a una coppia di amici storici in vista delle loro imminenti nozze, si è vista imporre il divieto formale di portarlo al dito con l’accusa di voler “rubare la scena” e creare tensioni inutili durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il tuo zaffiro azzurro offusca le mie damigelle e mi ruba la scena”: la sposa vieta all’invitata di indossare il suo anello di fidanzamento alle nozze, la richiesta fa discutere

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