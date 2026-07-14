La sposa ha imposto regole rigide alle damigelle, tra cui niente cibo dopo le 19, nessun ballo e un regalo di 5.000 dollari a testa. La decisione di partecipare è stata motivata dall’affetto per la cugina. La lista di norme ha suscitato polemiche tra le damigelle, che si sono dette sorprese e increduli. Nessuna delle parti ha commentato pubblicamente oltre alle regole già comunicate.

“Ho accettato di fare la damigella per mia cugina perché le voglio bene e volevo essere lì a sostenerla in un giorno così speciale. Ma dopo aver visto queste regole per il corteo nuziale, devo onestamente chiedere. è una cosa seria? “. Inizia con questo sfogo, affidato inizialmente ai social e successivamente condiviso sulla piattaforma Reddit, il racconto di una donna rimasta incredula di fronte alle richieste ricevute dopo essere stata scelta per un ruolo di primo piano nel giorno del matrimonio della cugina, appunto. La lista di condizioni non si limita a indicazioni organizzative, ma impone un preciso e oneroso impegno finanziario e una serie di divieti che regolano l’aspetto fisico, l’alimentazione e persino l’intrattenimento degli invitati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Niente cibo dopo le 7, niente balli e 5.000 dollari a testa di regalo di nozze. Ho accettato solo perché è mia cugina”: la lista di regole choc di una sposa per le sue damigelle fa discutere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I was ignored by the cold CEO for 3y, I got a divorce, but he panicked immediately.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: «Niente anello, niente accompagnatore»: dentro le nozze blindate di Taylor Swift e Travis Kelce, tra mille invitati, un castello a New York e un NDA firmato per mail

Balogun: "Ho accettato il rosso e anche la decisione della Fifa. Ho solo seguito le regole"Un calciatore ha ammesso di aver accettato il cartellino rosso e la decisione della Fifa, affermando di aver semplicemente seguito le regole.

Argomenti più discussi: Niente cibo all'aperto e cani al guinzaglio: scatta l'ordinanza, le regole dopo gli avvistamenti dei lupi; Lupo in città, niente panico: Ecco le regole da seguire; Giulia Salemi mamma disperata in Sicilia: Mio figlio Kian è iperattivo, non si stanca mai. L'unico modo per calmarlo è imbottirlo di cibo.