Il Setterosa piega la Nuova Zelanda all’esordio nel torneo di Shanghai

Notizia in breve

Il Setterosa ha battuto la Nuova Zelanda all’esordio nel torneo di Shanghai. La partita si è conclusa con un punteggio di 15-8, con la squadra italiana che ha dominato nel secondo e nel quarto quarto. Le azzurre hanno segnato 6 reti nel secondo periodo e 4 nel quarto, mantenendo il controllo del gioco. La sfida ha visto diverse giocatrici italiane segnare, consolidando la vittoria e offrendo un buon inizio nel torneo.