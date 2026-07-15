Il Setterosa piega la Nuova Zelanda all’esordio nel torneo di Shanghai
Il Setterosa ha battuto la Nuova Zelanda all’esordio nel torneo di Shanghai. La partita si è conclusa con un punteggio di 15-8, con la squadra italiana che ha dominato nel secondo e nel quarto quarto. Le azzurre hanno segnato 6 reti nel secondo periodo e 4 nel quarto, mantenendo il controllo del gioco. La sfida ha visto diverse giocatrici italiane segnare, consolidando la vittoria e offrendo un buon inizio nel torneo.
Nel contesto di un percorso di crescita nel quale è importante giocare il maggior numero di partite e, dove possibile, testarsi ai massimi livelli per definire la condizione atletica e perfezionare gli automatismi di gioco l’Italia della pallanuoto femminile affronta il quadrangolare di Shanghai come ultimo test preliminare prima della Final Eight di World Cup. All’esordio nella competizione la formazione allenata da Maurizio Mirarchi ha superato 18-12 la Nuova Zelanda, formazione sulla cui panchina siede da poco l’ex CT azzurro Carlo Silipo. La formazione in calottina bianca parte forte, chiude il primo tempo in vantaggio sul 2-0 e pigia il piede sull’acceleratore nel secondo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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