Il Senato Usa ferma il piano da 1.150 miliardi | pesa la guerra non autorizzata con l' Iran

Il Senato degli Stati Uniti ha bloccato un disegno di legge sulla politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari. La decisione è stata presa dai senatori democratici, che hanno espresso frustrazione per la guerra non autorizzata con l’Iran e per la mancanza di consultazione con il Congresso prima della mobilitazione delle forze statunitensi in quel conflitto. La proposta di legge è stata quindi respinta.

I senatori democratici hanno bloccato un disegno di legge per la politica di difesa da 1.150 miliardi di dollari l'anno, citando la frustrazione per la guerra con l' Iran e la mancata consultazione del presidente Donald Trump con il Congresso in merito alla sua decisione di mobilitare le forze statunitensi nel conflitto. Le parole di Schumer «Il presidente sta conducendo una guerra non autorizzata, sfidando le maggioranze bipartisan del Congresso, rifiutandosi di essere chiaro con gli americani sui costi, la missione o la exit strategy», ha dichiarato il senatore Chuck Schumer di New York, leader dei democratici al Senato, in un discorso al Senato annunciando che avrebbe votato contro. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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