La sinistra salva i "nominati" e vede il voto anticipato. Alle ore 19.10, Fabio Rampelli, che presiede la Camera, legge l'esito delle votazioni sull'emendamento (di maggioranza), che introduce le preferenze nel testo della nuova legge elettorale all'esame del Parlamento: 188 contrari, 187 favorevoli. Governo sotto per un voto, stop alle preferenze. Il risultato è accolto con un boato dall’emiciclo di sinistra. Pd, M5s e Avs invocano le dimissioni dell’esecutivo e voto anticipato. Il colpo è innegabile per il centrodestra. Alla maggioranza mancano 31 voti, compresi gli assenti. Il Parlamento dei nominati è salvo. Il potere di scegliere i parlamentari resta nelle mani dei segretari di partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il risveglio delle opposizioni al grido "elezioni, elezioni". "La premier salga al Colle"

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