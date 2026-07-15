Il Prompting Intelligente | laboratorio di intelligenza artificiale a Tor Vergata

Da ezrome.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un laboratorio di intelligenza artificiale è stato aperto all’interno dell’università di Tor Vergata. L’obiettivo è sviluppare strumenti di Prompting Intelligente, tecniche per migliorare la creazione di contenuti digitali e le strategie di marketing. La struttura si concentra su formazione e ricerca nel settore dell’IA, con un’attenzione particolare alle applicazioni pratiche e alle nuove competenze richieste dal mercato digitale in rapido mutamento.

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L’evoluzione rapida degli strumenti digitali richiede nuove competenze, specialmente nel campo della creazione di contenuti e del marketing strategico. In questo contesto di crescita continua per la Tor Vergata formazione, arriva un nuovo appuntamento dedicato ai professionisti e agli studenti che desiderano comprendere a fondo l’utilizzo dell’IA generativa nel lavoro quotidiano. Il laboratorio sul prompting intelligente. Il 17 e 18 luglio 2026, la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ospita un percorso intensivo intitolato Il Prompting Intelligente – Progettare l’AI per comunicare meglio. L’iniziativa formativa è organizzata e promossa dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, sotto la guida e la direzione della professoressa Simonetta Pattuglia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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