Un laboratorio di intelligenza artificiale è stato aperto all’interno dell’università di Tor Vergata. L’obiettivo è sviluppare strumenti di Prompting Intelligente, tecniche per migliorare la creazione di contenuti digitali e le strategie di marketing. La struttura si concentra su formazione e ricerca nel settore dell’IA, con un’attenzione particolare alle applicazioni pratiche e alle nuove competenze richieste dal mercato digitale in rapido mutamento.

L’evoluzione rapida degli strumenti digitali richiede nuove competenze, specialmente nel campo della creazione di contenuti e del marketing strategico. In questo contesto di crescita continua per la Tor Vergata formazione, arriva un nuovo appuntamento dedicato ai professionisti e agli studenti che desiderano comprendere a fondo l’utilizzo dell’IA generativa nel lavoro quotidiano. Il laboratorio sul prompting intelligente. Il 17 e 18 luglio 2026, la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ospita un percorso intensivo intitolato Il Prompting Intelligente – Progettare l’AI per comunicare meglio. L’iniziativa formativa è organizzata e promossa dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media, sotto la guida e la direzione della professoressa Simonetta Pattuglia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Prompting Intelligente: laboratorio di intelligenza artificiale a Tor Vergata

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AI Lab - Laboratorio di Intelligenza Artificiale

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