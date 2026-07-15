Il Principe Harry ha commentato per la prima volta la sua stempiatura, affermando che sopra la fronte non cresce molto. Ha aggiunto che l’accettazione è importante e che, se si desidera, si può intervenire. Nel suo discorso, ha usato toni ironici e leggeri, senza approfondire dettagli medici o estetici. La sua dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico, senza riferimenti a trattamenti specifici.

Calvizie come Principe Harry? L'accettazione prima di tutto e agire (volendo) è possibile «L'ironia e la leggerezza con cui il Principe Harry parla del proprio diradamento capelli contribuisce a sdrammatizzare un tema che, per molti uomini, pesa in realtà fortemente sull'autostima e sulla percezione di sé, spesso limitando relazioni e interazioni», conferma il dottor Mario Longo, chirurgo, medico estetico e founder di Studio San Damiano a Milano. Il caso Principe Harry, con calvizie in atto a 41 anni, non è certo una rarità. «L'alopecia androgenetica è la forma più comune di perdita dei capelli ed è legata soprattutto alla predisposizione genetica e alla sensibilità dei follicoli al DHT, un ormone androgeno derivato dal testosterone», spiega l'esperto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il Principe Harry parla per la prima volta della sua stempiatura: «Qua sopra non succede granché»

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Prince Harry SNAP At Meghan Markle After Sarah Ferguson EXPOSES Her Yacht Past

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