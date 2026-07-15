Il primo ristorante di Dior con lo Chef stellato Bartolini aprirà nel Quadrilatero della moda

Il 18 settembre aprirà nel Quadrilatero della moda il primo ristorante di Dior, situato nella boutique di via Montenapoleone. L’attività sarà gestita dallo chef stellato Bartolini, che si occuperà della cucina. La ristrutturazione dello spazio si è conclusa recentemente, preparando il locale ad accogliere i clienti. La nuova apertura segna l’ingresso di Dior nel settore della ristorazione di alta gamma.

Dior è pronta per andare alla conquista dell'alta cucina. Ha portato a termine i lavori di ristrutturazione della boutique in via Montenapoleone e il prossimo 18 settembre trasformerà gli spazi in un ristorante stellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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