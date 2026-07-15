Chesley "Sully" Sullenberger, il comandante che nel 2009 salvò la vita a 155 persone con il celebre ammaraggio d'emergenza sul fiume Hudson, ha annunciato di essere affetto dal morbo di Alzheimer. L'ex pilota della US Airways, oggi 75enne, ha spiegato di aver ricevuto una diagnosi in fase iniziale e di aver deciso di parlarne pubblicamente per contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia. L'annuncio è arrivato attraverso una dichiarazione pubblicata sul suo sito personale, nella quale ha raccontato con grande sincerità i primi segnali della patologia. "Recentemente ho scoperto di avere l'Alzheimer. È ancora in uno stadio iniziale", ha scritto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il pilota del "Miracolo sull'Hudson" Sully Sullenberger rivela: "Ho l'Alzheimer"

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Captain Sully Sullenberger reveals he is living with Alzheimers disease

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