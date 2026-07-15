Il 75enne Chesley ‘Sully’ Sullenberger, noto per aver effettuato un atterraggio di emergenza sul fiume Hudson salvando 155 persone, ha dichiarato di avere l’Alzheimer. Ha riferito di dimenticare i nomi e le cose dette anche pochi istanti prima. La sua condizione è stata resa nota pubblicamente, senza ulteriori dettagli medici o approfondimenti. La storia di Sullenberger è stata rappresentata nel film “Sully” del 2016, diretto da Clint Eastwood, con Tom Hanks.

L’incredibile storia del capitano d’aerei 75enne Chesley ‘Sully’ Sullenberger III è stata celebrata nel film “Sully” con Tom Hanks, film del 2016 diretto da Clint Eastwood. Sullenberger nel gennaio 2009 riuscì a far ammarare un aereo di linea sul fiume Hudson, salvando tutte le 155 persone a bordo. I motori del volo US Airways 1549 persero potenza dopo l’impatto con uno stormo di uccelli e il capitano invece di andare nel panico, portò l’aereo giù sull’acqua di Manhattan senza perdere un solo passeggero. Sedici anni dopo, quell’eroe ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di Alzheimer. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato sul suo sito personale martedì, in cui ha spiegato che si tratta di una diagnosi recente, ancora in fase precoce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho l’Alzheimer, non mi vengono in mente i nomi e dimentico le cose dette anche un attimo prima”: così Sully Sullenberger, l’eroe dell’ammaraggio miracoloso sul fiume Hudson con 155 passeggeri salvi

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