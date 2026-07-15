Il piano per evitare gli sprechi idrici

Da ilrestodelcarlino.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ondata di caldo africano sta causando stress idrico nelle campagne delle Marche, interessando in particolare i campi di girasoli, i vigneti giovani e gli uliveti. La scarsità di acqua sta mettendo a rischio le coltivazioni, con effetti che si fanno sentire su diverse tipologie di piante. La situazione ha spinto le autorità a predisporre un piano per limitare gli sprechi idrici e gestire meglio le risorse disponibili.

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L’ondata di caldo africano sta mettendo a dura prova i campi delle Marche. Lo stress idrico preoccupa per le coltivazioni dei girasoli, i vigneti giovani e gli uliveti. Fondamentale l’apporto degli invasi regionali: la diga di Castreccioni a Cingoli (nella foto), Mercatale, San Ruffino, Comunanza e Rio Canale. Per evitare la dispersione dell’acqua il Consorzio di Bonifica delle Marche sta sostituendo le vecchie canalette a cielo aperto con condotte in pressione chiuse, che eliminano l’evaporazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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