Il Pentagono sta creando un canale finanziario dedicato ai materiali critici e ai minerali strategici. L’obiettivo è sostenere la filiera di approvvigionamento di questi materiali, ritenuti essenziali per la produzione di tecnologie avanzate e difesa. Il nuovo strumento rappresenta un passo per ridurre la dipendenza da fornitori esteri e garantire un sostegno finanziario stabile alle imprese coinvolte nella catena di approvvigionamento. La mossa si inserisce in un piano più ampio di sicurezza nazionale.

Gli Stati Uniti preparano un nuovo strumento finanziario per rafforzare la filiera dei minerali e dei materiali critici. L’Office of strategic capital, struttura del Dipartimento della Difesa, ha annunciato il National security fund finance, un programma pensato per attirare investimenti privati verso attività considerate essenziali per la produzione interna e la sicurezza delle catene di approvvigionamento. L’iniziativa utilizzerà le risorse messe a disposizione dal One big beautiful bill act promosso dal presidente Donald Trump. Il programma non è ancora operativo perché il Notice of funding opportunity, che definirà requisiti e condizioni di accesso, deve ancora essere pubblicato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Pentagono prepara un canale finanziario per i materiali critici

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