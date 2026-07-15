Il Pd guarda al futuro Presentata la squadra | Per costruire insieme una città più moderna

Notizia in breve

È stata presentata la nuova squadra del Partito Democratico di Grosseto, con l’obiettivo di lavorare per una città più moderna. L’assemblea dell’Unione Comunale ha segnato l’inizio di una fase politica e organizzativa diversa. La riunione ha coinvolto i membri del partito e ha definito i ruoli dei componenti della squadra. La presentazione si è svolta nel contesto di un momento di rinnovamento interno.