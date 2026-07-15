Il Pd guarda al futuro Presentata la squadra | Per costruire insieme una città più moderna
È stata presentata la nuova squadra del Partito Democratico di Grosseto, con l’obiettivo di lavorare per una città più moderna. L’assemblea dell’Unione Comunale ha segnato l’inizio di una fase politica e organizzativa diversa. La riunione ha coinvolto i membri del partito e ha definito i ruoli dei componenti della squadra. La presentazione si è svolta nel contesto di un momento di rinnovamento interno.
Il Partito Democratico di Grosseto riparte dal territorio: presentata la nuova squadra per costruire il futuro della città. Si è svolta la prima assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Grosseto: un momento importante che ha segnato l’avvio di una nuova fase politica e organizzativa del partito. Nel corso dell’incontro sono stati presentati la nuova Segreteria, i responsabili dei Dipartimenti e gli organismi di garanzia. La nuova organizzazione rappresenta il punto di partenza di un percorso di ascolto, confronto e partecipazione che coinvolgerà iscritti, circoli, associazioni, categorie economiche, realtà sociali e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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