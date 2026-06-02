SPID e CIE identità digitale arriva a quasi un italiano su due Ma il Sud resta indietro Laureati e dirigenti spingono operai e over75 in difficoltà Il ritratto di un Paese a due velocità

Secondo il rapporto Istat “Cittadini e ICT 2025”, quasi il 50% degli italiani utilizza servizi di identità digitale come SPID e CIE. Tuttavia, l’adozione è più diffusa nel Nord, mentre nel Sud la diffusione è più bassa. Tra i fruitori, i laureati e i dirigenti sono più presenti rispetto a operai e persone over75 che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso.

Il rapporto Istat “Cittadini e ICT 2025” fotografa un’Italia divisa anche sul fronte dell’identità digitale. Se da un lato l’uso di SPID e CIE è cresciuto (+5,7 punti percentuali rispetto al 2023), dall’altro persistono divari profondi legati all’età, al titolo di studio e al territorio. Per le scuole, questo significa che molte famiglie faticano ad accedere ai servizi online indispensabili per seguire il percorso dei propri figli. L’identità digitale non è più un fenomeno di nicchia. A dirlo sono i numeri dell’Istat, che nel rapporto “Cittadini e ICT 2025” fotografa per la prima volta una massa critica raggiunta: il 47% della popolazione sopra i 15 anni ha utilizzato SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta d’Identità Elettronica nei dodici mesi precedenti l’intervista. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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