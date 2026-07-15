La prolungata siccità al Nord ha ridotto la produzione di riso e mais, mentre ha contribuito a contenere il surplus di vino e latte. La diminuzione delle piogge ha influito maggiormente sui raccolti di cereali, mentre i settori del vino e del latte, che avevano già una produzione elevata, potrebbero beneficiare di una stabilizzazione o riduzione dell’eccesso di offerta. La situazione si presenta come un paradosso, con alcuni comparti agricoli che trovano sollievo nonostante le condizioni climatiche avverse.

La siccità prolungata al Nord mette in difficoltà soprattutto riso e mais ma – paradossalmente – potrebbe anche alleviare la situazione di alcuni settori che invece soffrono di surplus produttivi come, ad esempio, il vino (che all’orizzonte vede anche la nuova vendemmia) e il latte. Le criticità sulla disponibilità di acqua nei campi col passare dei giorni e degli anticicloni si stanno aggravando e la situazione, in particolare nel Nord Italia, assume sempre più i contorni dell’emergenza. La portata del fiume Po è scesa a circa 300 metri cubi al secondo, laddove i parametri medi estivi si attestano sui 1000-1500 metri cubi al secondo. Di conseguenza in alcune zone si assiste a una risalita del cuneo salino che altera gli equilibri di fauna e flora prettamente fluviali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il paradosso della siccità: taglia riso e mais ma riporta in equilibrio vino e latte

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