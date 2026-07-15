Il panino al prosciutto più lungo? A Carpegna si batterà il record

A Carpegna, nel Montefeltro, si prepara a tentare il record del panino al prosciutto più lungo del mondo, realizzato esclusivamente con fette di Prosciutto di Carpegna DOP. La manifestazione, dedicata a questa specialità locale, si svolgerà da domani a domenica. L'evento coinvolge la preparazione e la misurazione del panino, che sarà giudicato secondo le regole stabilite per il record.

Il panino al prosciutto più lungo del mondo? È nel Montefeltro, rigorosamente con fette di solo Prosciutto di Carpegna DOP, la specialità locale a cui è dedicata una festa che parte domani e si conclude domenica. Già la cittadina ai piedi dell’appennino tra Marche, Romagna e Toscana ha farcito uno sfilatino di ben 165 metri nel 2025, ma quest’anno punta a battere il suo stesso record, arrivando a ben 200 metri di ‘paninone’. La sfida si consumerà (è il caso di dirlo, perché poi ovviamente verrà gustato dai presenti) domenica alle ore 17 nel centro di Carpegna, ai piedi dell’antico palazzo dei Principi, quando sulle pagnotte allineate in fila verranno stese migliaia di fette di prosciutto dall’inconfondibile aroma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panini pre e post allenamento Prosciutto di Parma

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