Il Ministro Valditara visita AEA - Aircraft Engineering Academy | ad Azzano San Paolo il modello formativo che prepara i professionisti dell’aviazione

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha visitato la sede di AEA – Aircraft Engineering Academy ad Azzano San Paolo. La struttura è dedicata alla formazione di tecnici manutentori aeronautici ed è parte del Polo Integrato della Formazione Aeronautica. La visita si è concentrata sulle attività formative e sulle infrastrutture del centro.

Il Ministro dell ’ Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato la sede di AEA – Aircraft Engineering Academy ad Azzano San Paolo, centro di eccellenza dedicato alla formazione dei tecnici manutentori aeronautici e parte del Polo Integrato della Formazione Aeronautica. Ad accogliere il Ministro sono stati Alessandro Cianciaruso, CEO e fondatore di AEA, e i responsabili delle attività scolastiche, formative e tecniche dell’Academy. La visita ha consentito di approfondire un modello educativo costruito per accompagnare i giovani dalla scuola secondaria fino alla formazione universitaria e all’ingresso nel mondo del lavoro, attraverso percorsi collegati alle reali esigenze dell’industria aeronautica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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