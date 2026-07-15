Il miglior consulente d’Italia si distingue per aver puntato sull’innovazione nella consulenza finanziaria, con l’obiettivo di tutelare i risparmi delle famiglie. La premiazione non riconosce semplicemente la quantità di denaro gestito, ma la capacità di mettere al centro la serenità del cliente. Questa scelta evidenzia un cambio di prospettiva nel settore, dove l’attenzione non è più solo sui numeri, ma sulla qualità del servizio offerto.

di Gaia Papi "Non è un premio alla raccolta o ai volumi gestiti, ma alla capacità di innovare la consulenza finanziaria mettendo al centro la serenità del cliente. Per questo il riconoscimento ottenuto nel 2026 da Rossano Tacconi, aretino consulente finanziario di Zurich Bank, assume un significato particolare: il professionista aretino è stato proclamato miglior consulente finanziario d’Italia nella categoria speciale " Private Alternative ", grazie a un modello di gestione pensato per proteggere il patrimonio anche nei momenti più difficili dei mercati. Un riconoscimento che premia un approccio diverso alla consulenza, fondato non sulla ricerca del rendimento a tutti i costi, ma sulla costruzione di portafogli equilibrati e capaci di affrontare con maggiore serenità le fasi di forte volatilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Il miglior consulente d’Italia traccia la via. Tacconi: "Così difendo i risparmi delle famiglie"

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