Il metrò inizia a muoversi Si scavano quattro pozzi

Il metrò verso Monza comincia a muoversi, con i lavori di scavo di quattro pozzi. Prima dell’apertura del maxi cantiere da circa 2 miliardi di euro, si procede alla preparazione dell’area per il prolungamento della linea M5. Le attività di scavo sono in corso per facilitare l’ampliamento della rete, senza ancora una data precisa per l’inaugurazione. I lavori sono stati avviati per consentire l’ampliamento della tratta fino a Monza.

La metropolitana verso Monza inizia a muoversi sul territorio ma, prima ancora dell’apertura del maxicantiere da quasi 2 miliardi di euro, bisogna preparare l’area per il prolungamento dell’M5. E un intervento preliminare che deve essere realizzato riguarda la rete idrica nel sottosuolo e, prima di fare binari e stazioni, servono quattro nuovi pozzi per l’acqua potabile che verranno scavati nell’ampia area incolta tra via Monteverdi e via Scarlatti, all’interno rispetto a via Boito. Si tratta di opere necessarie per spostare e riorganizzare parte della rete idrica che causerebbe delle interferenze con il futuro tracciato della metropolitana e che dovranno garantire la continuità del servizio di erogazione dell’acqua durante e dopo i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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