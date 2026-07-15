il mercato caso fino al 2029 preso stenio zanetti

Notizia in breve

Giuseppe Caso potrà disputare il ritiro con il Modena, grazie al rinnovo del contratto fino al 2029. Il giocatore, che ha contribuito alla promozione con la maglia del Monza, ha firmato il nuovo accordo e potrà quindi partecipare alle attività di preparazione della squadra fino alla fine del 2029. La decisione si applica almeno durante il ritiro estivo.