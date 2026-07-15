Il mercato Caso fino al 2029 Preso Stenio Zanetti
Giuseppe Caso potrà disputare il ritiro con il Modena, grazie al rinnovo del contratto fino al 2029. Il giocatore, che ha contribuito alla promozione con la maglia del Monza, ha firmato il nuovo accordo e potrà quindi partecipare alle attività di preparazione della squadra fino alla fine del 2029. La decisione si applica almeno durante il ritiro estivo.
Giuseppe Caso (foto) potrà, almeno per tutto il ritiro, giocarsi le sue carte con il Modena. Ci dice questo il rinnovo fino al 2029 firmato dal fantasista reduce dalla promozione con la maglia del Monza di Paolo Bianco. Tornato dal prestito, e messa alle spalle una stagione iniziata con le ombre di un rapporto mai decollato con Sottil, Caso si ritrova tra le mani una possibilità preziosa. Nel 4-2-3-1 di Galloppa (di partenza, non una base fissa sulla quale fossilizzarsi) chiaro è che le sue caratteristiche potrebbero essere anche decisive, magari migliorando la fase difensiva ed equilibrando gli esterni. Compito che spetterà al nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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