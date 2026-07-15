Il maxi rogo alla Bartolini esclusi veleni nell’aria | Fiamme e batterie al litio? Peggio della benzina
Un incendio si è sviluppato nel deposito di una compagnia di spedizioni in via Minzoni, generando una colonna di fumo densa e persistente. Le fiamme hanno coinvolto batterie al litio e materiali vari, ma le analisi di Arpa Lombardia indicano che l'inquinamento atmosferico prodotto sarebbe stato meno grave di quanto ipotizzato inizialmente. Nessun vapore tossico o veleni sono stati riscontrati nell’aria.
Dai primi dati emersi dalle analisi di Arpa Lombardia, l’agenzia per la protezione ambientale, gli effetti sull’aria provocati dalla densa colonna di fumo originata dall’incendio divampato nel deposito Bartolini di Via Minzoni, sarebbero stati meno devastanti del previsto. Nonostante le sostanze sprigionate nell’aria, l’agenzia esclude il superamento delle soglie d’allarme per la salute pubblica. In particolare, secondo le analisi effettuate nei laboratori sul primo campione raccolto il 9 luglio alle ore 00:15 e alle ore 14:00, la concentrazione totale di diossine sarebbe sotto il valore indicato dalle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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