Il maxi rogo alla Bartolini esclusi veleni nell’aria | Fiamme e batterie al litio? Peggio della benzina

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato nel deposito di una compagnia di spedizioni in via Minzoni, generando una colonna di fumo densa e persistente. Le fiamme hanno coinvolto batterie al litio e materiali vari, ma le analisi di Arpa Lombardia indicano che l'inquinamento atmosferico prodotto sarebbe stato meno grave di quanto ipotizzato inizialmente. Nessun vapore tossico o veleni sono stati riscontrati nell’aria.