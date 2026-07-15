Il maltempo in Lombardia ha causato danni nella Bergamasca, dove un'auto si è ribaltata sui tavoli di un festival. La perturbazione di oggi pomeriggio ha provocato caduta di alberi e rami soprattutto nelle aree di pianura. Nessuna informazione su feriti o danni aggiuntivi. La situazione rimane sotto monitoraggio.

Milano, 15 luglio 2026 – La perturbazione che ha attraversato la Lombardia oggi pomeriggio ha provocato caduta di alberi e rami soprattutto in pianura. A Bagnatica, nella Bergamasca, una tromba d’aria si è abbattuta sull’area feste, un’ auto ribaltata. Dalle 16.30 sono pervenute alla sala operativa dei vigili del fuoco di Bergamo circa 90 richieste di soccorso, con particolare intensità nella zona sud della provincia. Otto squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti permanenti e volontari, sono state impegnate principalmente in interventi dovuti ai danni causati dal forte vento, tra cui tetti scoperchiati, tendoni divelti, alberi e rami pericolanti o abbattuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il maltempo fa danni in Lombardia. Nella Bergamasca l’auto si ribalta sui tavoli del festival

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