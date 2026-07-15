Un magnate della Sierra Leone ha deciso di sposarsi in Irpinia, scegliendo Baiano come location del matrimonio. La cerimonia si terrà nella cittadina di circa 4.000 abitanti in provincia di Avellino. Il suo amico, che ricopre il ruolo di console, è originario di Baiano. La sposa è una donna cubana residente a Londra. La notizia è stata confermata da fonti locali.

Baiano, cittadina con poco più di quattro mila abitanti in provincia di Avellino, è stata scelta come location da Alhaji Abu Sesay, magnate filantropo originario della Sierra Leone, per impalmare Yusmeli Gonzales, cubana di Matanzas con residenza a Londra. Il rito civile è stato celebrato dal sindaco, Enrico Montanaro, alla presenza di amici intimi della coppia e da molti curiosi in attesa all’esterno del Municipio. Attimi di commozione, nel rituale scambio degli anelli, soprattutto per la sposa, che al suo ingresso in Comune, ha salutato in Italiano alcune persone accorse per ammirarla. La scelta del piccolo Comune irpino si spiega con il consolidato rapporto di amicizia che lega Sesay al console generale italiano in Sierra Leone, Luigi Manganiello, originario di Baiano e testimone delle nozze insieme alla moglie Patrizia Telaro. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Il magnate filantropo della Sierra Leone sceglie l'Irpinia per le nozze: il suo amico console è originario di Baiano

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Il magnate filantropo sceglie Baiano per dire sì

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