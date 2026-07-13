Magnate della Sierra Leone sceglie l’Irpinia per il suo matrimonio

Notizia in breve

Un magnate della Sierra Leone ha scelto l’Irpinia per il suo matrimonio, previsto per martedì 14 luglio a Baiano. La cerimonia attirerà probabilmente numerosi ospiti internazionali e rappresentanti di alto livello nel settore degli affari. La giornata sarà dedicata all’evento privato, che si svolgerà nella località irpina, e potrebbe avere ripercussioni sulla vita pubblica e sulla notorietà del comune. Nessuna informazione aggiuntiva sulle persone coinvolte è stata resa nota.