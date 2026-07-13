Magnate della Sierra Leone sceglie l’Irpinia per il suo matrimonio
Un magnate della Sierra Leone ha scelto l’Irpinia per il suo matrimonio, previsto per martedì 14 luglio a Baiano. La cerimonia attirerà probabilmente numerosi ospiti internazionali e rappresentanti di alto livello nel settore degli affari. La giornata sarà dedicata all’evento privato, che si svolgerà nella località irpina, e potrebbe avere ripercussioni sulla vita pubblica e sulla notorietà del comune. Nessuna informazione aggiuntiva sulle persone coinvolte è stata resa nota.
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà una giornata storica quella di domani, martedì 14 luglio, per il comune irpino di Baiano, pronto a trasformarsi nel fulcro della diplomazia internazionale e dell’alta imprenditoria globale. Il Sindac o Enrico Montanaro alle ore 11:00 celebrerà infatti le nozze di Alhaji Abu Sesay, celebre magnate, investitore e filantropo originario della Sierra Leone. L’evento richiamerà in provincia di Avellino alte cariche istituzionali e diplomatiche. Tra le autorità attese, è annunciata la partecipazione del Console Generale della Sierra Leone in Italia, il dott. Luigi Manganiello, figura di rilievo nel panorama diplomatico e commerciale italiano, nonché Presidente Nazionale di Confimpresaitalia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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