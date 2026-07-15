Una bambina di 8 anni di Cosenza ha deciso di donare alcuni giochi ai bambini affetti da tumore. La ragazza ha scelto di regalare il suo presente ai piccoli in ospedale, mantenendo nascosta la propria intenzione fino al momento della consegna. La sua mamma ha raccontato che la bambina ha voluto contribuire a portare un po' di gioia ai coetanei che stanno affrontando la malattia. La bambina ha consegnato i giochi in un reparto di pediatria.

La straordinaria scelta di una bimba di Cosenza che ha sorpreso la mamma con una decisione inaspettata: un dono speciale per regalare un sorriso ai suoi coetanei che lottano contro la malattia. Un cuore puro, senza alcun tipo di condizionamento esterno, ce l’hanno solo i bambini. Il loro candore disarmante, anche nelle piccole scelte di vita, ci stupisce sempre. Ed è proprio quello che ha deciso di fare Lidia, una bambina di soli 8 anni, a lasciarci senza parole. Non è facile, quando si è piccoli, fare una rinuncia simile. Vorremmo sempre che nulla ci venisse tolto e, difficilmente, a quell’età si è capaci di un simile altruismo. Ma la... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il gesto commovente di una bambina di 8 anni per i piccoli malati di tumore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Can One Child's Love Heal a Wounded Rabbit | A Heartwarming Animation

Notizie e thread social correlati

Il mare oltre le mura dell’ospedale: al Circolo Velico Sferracavallo si chiude il progetto per i piccoli malati di tumoreSi è concluso al Circolo Velico Sferracavallo il progetto rivolto ai bambini affetti da tumore che seguono il trattamento presso il reparto di...

Leggi anche: Bambina di 9 anni malata di tumore non può andare al concerto di Giorgia: grazie ad un visore «incontra» la cantante

Temi più discussi: Il commovente gesto di Haaland. Lettera ai genitori del piccolo tifoso scomparso: Sono con voi; Emmy '26: gesto commovente dopo la tragica morte, nomination postuma a Rob Reiner; Un commovente gesto di gratitudine: il vicepresidente del Comitato popolare provinciale, Nguyen Sy Canh, ha visitato le famiglie di persone meritevoli nella comune di Phong Tho, offrendo loro dei doni.; È entrato nel branco e non è più tornato indietro: cucciolo di cane adottato da un branco di lupi. Il gesto del maschio dominante sorprende i ricercatori.

Suggerisco di vedere questo meraviglioso film con Deniz nel personaggio di una maestra di scuola, lei è Mine, vuole bene a Ova, una bimba della sua classe, lei aiuta Ova in tutto, la piccola ha un padre speciale,è una storia commovente,i fazzoletti a portata d x.com

Haaland principe di Norvegia: il suo gesto ha commosso un'intera nazioneL'Inghilterra lo conosce e lo teme talmente tanto che un’agenzia di viaggi gli ha offerto vacanze gratuite a vita purché la prima inizi sabato. Puoi andare dove vuoi. La Norvegia, invece, gli affida ... msn.com

Il commovente gesto di Haaland. Lettera ai genitori del piccolo tifoso scomparso: Sono con voiIl giocatore ha inviato una maglia e una lettera alla famiglia del piccolo Dennis, bambino di sei anni scomparso in un incidente e suo grande tifoso ... corriere.it