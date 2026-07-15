il comitato di via cerquelle chiede trasparenza

Notizia in breve

Il comitato di via Cerquelle ha richiesto maggiore trasparenza riguardo all’insediamento di una struttura industriale di 30.000 metri quadrati nella zona. La richiesta è stata formulata in seguito alle preoccupazioni sulla mancanza di informazioni chiare sul progetto. Il comitato si è rivolto alle autorità locali per ottenere dettagli più precisi sui piani e sulle eventuali implicazioni ambientali e urbanistiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle autorità competenti.