Il comitato di via Cerquelle chiede trasparenza
Il comitato di via Cerquelle ha richiesto maggiore trasparenza riguardo all’insediamento di una struttura industriale di 30.000 metri quadrati nella zona. La richiesta è stata formulata in seguito alle preoccupazioni sulla mancanza di informazioni chiare sul progetto. Il comitato si è rivolto alle autorità locali per ottenere dettagli più precisi sui piani e sulle eventuali implicazioni ambientali e urbanistiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle autorità competenti.
Il comitato cittadino di via Cerquelle (a Lucrezia), nato per contrastare l’insediamento di una struttura industriale di 30mila metri quadrati nel territorio di Colli al Metauro, ma inserita per tre lati in quello di Lucrezia di Cartoceto (in via Cerquelle, appunto), denuncia il mancato rispetto di alcune regole da parte del Comune di Colli negli ultimi atti e chiede più trasparenza a quello di Cartoceto. "Sono recentemente venuti a galla – sottolinea il presidente del comitato Tommaso Marini (foto) - nuovi, inquietanti, capitoli fatti di omissioni procedurali e silenzi istituzionali". "Il 17 giugno – spiega - abbiamo inoltrato una pec... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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