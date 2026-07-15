Il cimitero monumentale di Reggio Emilia è stato oggetto di furti di materiali metallici. Sono stati sottratti una statua in bronzo alta due metri, grondaie di rame, coperture di tetti e arredi funebri. I ladri hanno preso anche la statua dell’aviatore, e i materiali rubati sono rivendibili facilmente dopo la fusione. La situazione ha portato alla scoperta di un luogo che si è trasformato in una riserva di metalli pregiati.

Una statua in bronzo di due metri sparita nel nulla, così come grondaie di rame, coperture di tetti e arredi funebri. È diventato un’involontaria riserva di metalli e materiali rivendibili facilmente una volta fusi, ilcimitero monumentale di Reggio Emilia. Il complesso funebre, a poche centinaia di metri dal centro storico lungo il corso del torrente Crostolo, è un luogo importante e amato per la città, e molti abitanti stanno lamentandosi per il flusso di danneggiamenti e furti, probabilmente compiuti da persone che puntano a riciclare le materie prime e a rimetterle in commercio. L’ultimo colpo ha generato parecchia attenzione perché... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Il cimitero di Reggio Emilia saccheggiato dai ladri di bronzo e rame: rubata anche la statua dell'aviatore (alta due metri)

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