Il cimitero di Reggio Emilia saccheggiato dai ladri di bronzo e rame | rubata anche la statua dell' aviatore alta due metri

Da corrieredibologna.corriere.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cimitero monumentale di Reggio Emilia è stato oggetto di furti di materiali metallici. Sono stati sottratti una statua in bronzo alta due metri, grondaie di rame, coperture di tetti e arredi funebri. I ladri hanno preso anche la statua dell’aviatore, e i materiali rubati sono rivendibili facilmente dopo la fusione. La situazione ha portato alla scoperta di un luogo che si è trasformato in una riserva di metalli pregiati.

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Una statua in bronzo di due metri sparita nel nulla, così come grondaie di rame, coperture di tetti e arredi funebri. È diventato un’involontaria riserva di metalli e materiali rivendibili facilmente una volta fusi, ilcimitero monumentale di Reggio Emilia.  Il complesso funebre, a poche centinaia di metri dal centro storico lungo il corso del torrente Crostolo, è un luogo importante e amato per la città, e molti abitanti stanno lamentandosi per il flusso di danneggiamenti e furti, probabilmente compiuti da persone che puntano a riciclare le materie prime e a rimetterle in commercio. L’ultimo colpo ha generato parecchia attenzione perché... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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il cimitero di reggio emilia saccheggiato dai ladri di bronzo e rame rubata anche la statua dell aviatore alta due metri
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