il cervarezza getta alle ortiche la vittoria baiso pareggia nel recupero e la vince ai rigori

Notizia in breve

Nel recupero, la squadra di Cervarezza ha perso la partita contro Baiso, che ha pareggiato l'incontro e poi ha vinto ai rigori. La partita si è conclusa 1-1 ai tempi supplementari e Baiso ha conquistato la vittoria ai rigori. Per Baiso, in campo ci sono stati Marco Costantino, Pavarini, Incerti, Tincani (sostituito da Abbati al 110’), Fiorini, Aprile, Simone Caputo, Pio Loco, Benassi (sostituito da Ovi all’89’), Forchignone e Barozzi.