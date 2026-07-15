Il Cervarezza getta alle ortiche la vittoria Baiso pareggia nel recupero e la vince ai rigori
Nel recupero, la squadra di Cervarezza ha perso la partita contro Baiso, che ha pareggiato l'incontro e poi ha vinto ai rigori. La partita si è conclusa 1-1 ai tempi supplementari e Baiso ha conquistato la vittoria ai rigori. Per Baiso, in campo ci sono stati Marco Costantino, Pavarini, Incerti, Tincani (sostituito da Abbati al 110’), Fiorini, Aprile, Simone Caputo, Pio Loco, Benassi (sostituito da Ovi all’89’), Forchignone e Barozzi.
BAISO 5 CERVAREZZA 4 1-1 d.t.s. BAISO: Marco Costantino, Pavarini, Incerti, Tincani (110’ Abbati), Fiorini, Aprile, Simone Caputo, Pio Loco, Benassi (89’ Ovi), Forchignone, Barozzi. A disp.: Pellesi, Casini, Samuele Caputo, Astolfi, Piccinini, Palladini. All.: Borghi. CERVAREZZA: Malpeli, Soranno (106’ Federico Gaspari), Ravanetti, Gentile, Cani, Varano, Hasanaj, Masini, Dennis Costantino, Lovaglio, Bertolani (106’ Marchesini). A disp.: Parmeggiani, Orlandi, Catti, Magliani, Edoardo Gaspari, Casanova, Zoncheddu. All.: Ferretti. Arbitro: Nese (Manco – Spessotto). Reti: 74’ Cani; 91’ Fiorini. Note: serata calda; spettatori 750 circa. Sequenza rigori: Barozzi gol, Hasanaj gol, Caputo gol, Lovaglio gol, Fiorini parato, Costantino gol, Pavarini gol, Masini parato, Forchignone gol, Varano alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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