C’è Baiso-Cervarezza Chi vince sfida i campioni

Notizia in breve

La partita tra Baiso e Cervarezza si svolgerà questa sera alle 21.15 su un campo neutro, Gatta. È l’ultima delle quattro sfide dei quarti di finale del 74° Torneo della Montagna. La vincente incontrerà in semifinale i campioni in carica dell’Spqm Montecavolo, che si sono già qualificati e giocheranno domenica a Carpineti.