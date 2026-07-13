C’è Baiso-Cervarezza Chi vince sfida i campioni
La partita tra Baiso e Cervarezza si svolgerà questa sera alle 21.15 su un campo neutro, Gatta. È l’ultima delle quattro sfide dei quarti di finale del 74° Torneo della Montagna. La vincente incontrerà in semifinale i campioni in carica dell’Spqm Montecavolo, che si sono già qualificati e giocheranno domenica a Carpineti.
Dulcis in fundo Baiso-Cervarezza chiude il poker dei quarti di finale distribuiti in quattro serate nel 74° Torneo della Montagna. Stasera (ore 21.15) sul neutro di Gatta si definisce l’avversario in semifinale dei campioni in carica dell’ Spqm Montecavolo che andrà in onda domenica prossima a Carpineti per la parte alta del tabellone. I gialloblù di mister Arturo Borghi arrivano col vento in poppa grazie all’hurrà nel girone D maturato in extremis col blitz di Cerredolo e puntano a riconfermare lo stesso undici sceso in campo, compreso l’esterno d’attacco Michele Forchignone atteso dal salto nei professionisti in Serie C dopo aver vinto il campionato di Serie D con la maglia della Folgore Caratese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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