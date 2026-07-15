Il caso biglietteria degli autobus | stop all’apertura pomeridiana Pendolari colti di sorpresa
La biglietteria di Autolinee Toscane in piazza Italia a Montecatini Terme è rimasta chiusa nel pomeriggio dalla settimana scorsa. La decisione ha sorpreso i pendolari, che solitamente si affidano ai servizi disponibili in quella fascia oraria. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi della chiusura pomeridiana. La modifica ha provocato disagi tra gli utenti abituali, che stanno organizzando forme di protesta.
Valdinievole, 15 luglio 2026 – La biglietteria di Autolinee Toscane, in piazza Italia a Montecatini Terme, dalla scorsa settimana, resterà sempre chiusa il pomeriggio e i pendolari sono pronti a scendere in campo per protestare. Il punto di contatto con i viaggiatori del trasporto su gomma, situato nei locali che un tempo ospitavano lo scalo merci della stazione ferroviaria, ha ridotto in modo drastico gli orari di apertura, chiudendo i battenti quotidianamente a partire dalle 13.30. La decisione di AT ha colto di sorpresa l’utenza. Ogni pomeriggio, decine di persone si ritrovano di fronte alla serranda abbassata, impossibilitate ad acquistare titoli di viaggio o, aspetto ancor più critico, a ricevere informazioni sui percorsi, gli orari o eventuali cambi di linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
[Episode 2/Walking × cycling to Thomson-East Coast Line Stage 5 Construction Progress (March 2026)
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