Il caso biglietteria degli autobus | stop all’apertura pomeridiana Pendolari colti di sorpresa

Notizia in breve

La biglietteria di Autolinee Toscane in piazza Italia a Montecatini Terme è rimasta chiusa nel pomeriggio dalla settimana scorsa. La decisione ha sorpreso i pendolari, che solitamente si affidano ai servizi disponibili in quella fascia oraria. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi della chiusura pomeridiana. La modifica ha provocato disagi tra gli utenti abituali, che stanno organizzando forme di protesta.