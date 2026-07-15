Il cartello di un titolare di una pizzeria | Non servo gli uomini in canottiera

Da tgcom24.mediaset.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il titolare di una pizzeria di Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, Stefano Durante, espone un cartello dal messaggio chiaro: "No agli uomini in canottiera". Il suo è un invito al rispetto del buon decoro negli esercizi pubblici, nonostante le calde temperature di questo periodo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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