Il cartello di un titolare di una pizzeria | Non servo gli uomini in canottiera
Il titolare di una pizzeria di Conegliano Veneto, in provincia di Treviso, Stefano Durante, espone un cartello dal messaggio chiaro: "No agli uomini in canottiera". Il suo è un invito al rispetto del buon decoro negli esercizi pubblici, nonostante le calde temperature di questo periodo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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