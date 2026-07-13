Un cartello con la scritta «No uomini in canottiera» è stato affisso all’esterno di una pizzeria a Conegliano Veneto. Il titolare ha spiegato di aver chiesto a alcuni clienti di spostarsi perché l’abbigliamento, secondo lui, deve essere adeguato anche in un contesto ristorante. La decisione è stata presa per mantenere il decoro del locale, e il cartello è stato posizionato in modo visibile davanti all’ingresso.

«No uomini in canottiera». Stefano Durante, titolare della pizzeria «Al Saporoso» di Conegliano Veneto (Treviso), lo ha scritto su una lavagna in bella vista davanti al suo locale. In tempi di afa e vestiti appiccicati al corpo, il cartello è diventato virale. Perché ha deciso di istituire questo divieto e scriverlo all’entrata?«Qualche sera fa ho avuto due clienti che si sono presentati in ristorante con un abbigliamento che non ritenevo adeguato. Entrambi indossavano una canottiera ed erano seduti in un tavolo circondati per lo più da signore. La cosa mi ha disturbato, tanto che mi sono sentito in dovere di intervenire e ho chiesto ai due ragazzi di spostarsi in una saletta all’interno del locale. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Pizzeria espone in cartello «No uomini in canottiera», la lotta al decoro del titolare: «Ho dovuto far spostare alcuni clienti, l'abbigliamento deve essere consono anche a tavola»

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