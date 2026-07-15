Il campo spaccato

Durante un comizio a Napoli, un leader politico ha affermato che si sta creando una falsa minaccia russa per convincere a comprare armi. La dichiarazione ha suscitato critiche, anche perché il Partito Democratico, presente sul palco con lui, è stato indicato come coinvolto nella creazione di questa minaccia. La polemica si concentra sulla veridicità di questa affermazione e sulle responsabilità delle forze politiche coinvolte.

Criticano Conte perché al comizio di Napoli ha detto che si sta costruendo una finta minaccia russa per farci comprare armi. E allora? È la verità. Gaia Lari via email Gentile lettrice, il fatto è che a fabbricare la finta minaccia russa è anche e soprattutto quel Pd che era sul palco con Conte. Secondo qualcuno Conte avrebbe fatto meglio a parlare di ciò che unisce e non ciò che divide, ma sarebbe significato nascondere ipocritamente agli elettori le forti differenze, su un tema così cruciale. Nella sostanza Conte ha totalmente ragione, come sa chiunque sia in buona fede e non abbia il cervello triturato dai massmedia. Non risulta da alcuna prova o elemento di analisi, né anteriore né posteriore all’invasione del Donbass, che la Russia avesse o abbia l’intenzione di attaccare l’Europa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Come mai il mio campo da gioco è spaccato

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