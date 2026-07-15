il caldo va affrontato senza ideologie

Un’ondata di caldo a fine giugno avrebbe causato più di diecimila decessi in più rispetto alla media in Europa, secondo quanto riportato. La notizia ha suscitato sorpresa tra alcuni commentatori, che evidenziano l’impatto del caldo estremo sulla salute pubblica. Non sono stati forniti dettagli sulle fonti o sui metodi di calcolo di queste stime. Restano comunque i numeri come dato oggettivo.

Gentile Direttore Feltri, leggo che l’ondata di caldo di fine giugno avrebbe provocato oltre diecimila decessi in eccesso in Europa. Confesso di essere rimasto colpito da questi numeri. Il caldo esiste da sempre, le estati torride non sono certo una novità e ricordo anch’io stagioni in cui le temperature erano insopportabili senza che si parlasse di migliaia di vittime attribuite al clima. È davvero tutto così semplice? Oppure anche su questo tema stiamo assistendo a una lettura sempre più ideologica della realtà, dove ogni fenomeno naturale viene automaticamente ricondotto alla responsabilità dell’uomo e ai cambiamenti climatici? Caro Tiberio, il caldo può uccidere, soprattutto le persone anziane e fragili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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