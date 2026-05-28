Fino al 2 giugno, in Accademia Carrara si possono visitare le esposizioni di tarocchi, con aperture serali e visite guidate speciali. Dopo questa data, le opere saranno trasferite a New York. La mostra include diverse carte e mazzi storici, visibili durante gli orari prolungati organizzati negli ultimi giorni. La rassegna permette di ammirare da vicino esempi di tarocchi di varie epoche e provenienze.

LA MOSTRA. Fino al 2 giugno ultimi giorni per la mostra in Accademia Carrara, poi le opere volano a New York. Ultimi giorni per visitare la mostra «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna all’Accademia Carrara di Bergamo». La mostra resterà aperta fino a martedì 2 giugno, con un calendario speciale pensato per accompagnare il pubblico verso il gran finale: aperture serali, visite guidate e incontri nelle sale. Fino al 29 maggio prosegue «Pausa pranzo con i Tarocchi»: con un biglietto unico da 15 euro è possibile visitare l’esposizione e pranzare al Bù Bistrot con formula bun, acqua e caffè. Venerdì 29 maggio, dalle 19 alle 23, torna anche il Tarot Speed Date: i praticanti della scuola Tarocchi della Realtà di Alberto Manieri saranno a disposizione per brevi letture individuali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tarocchi, rush finale in Carrara: aperture serali e visite speciali

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