Dopo un ictus, riprendere una vita sessuale soddisfacente è possibile. È fondamentale riconoscere tempestivamente i segnali d’allarme e intervenire rapidamente con le cure adeguate. Il trattamento dell’evento acuto deve essere ottimale e personalizzato, seguito da un percorso di riabilitazione specifico. Questi passaggi aiutano a recuperare le funzioni e favoriscono il ritorno a una vita sessuale normale.

Cogliere fin dall’inizio i segnali d’allarme. Arrivare presto con le cure. Trattare al meglio l’evento acuto. Procedere con un percorso riabilitativo su misura. La strategia da seguire in caso di ictus è chiara e passa per la rapidità dei soccorsi, le terapie salvavita, la riabilitazione motoria e il recupero delle funzioni compromesse. Esiste però un aspetto fondamentale della vita delle persone colpite da ictus che troppo spesso rimane nell’ombra: la sessualità. Ma ci vuole attenzione su questo fronte. Occorre ricordarlo. E lo fanno gli esperti di A.L.I.Ce. Italia OdV, segnalando come per chi supera l’ictus il ritorno a una vita affettiva e sessuale soddisfacente rappresenta una delle sfide più complesse del percorso di recupero. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ictus, una vita sessuale soddisfacente dopo l’evento acuto è possibile

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