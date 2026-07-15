È stato approvato un emendamento che permette a medici rimossi dall’Ordine durante la pandemia di riottenere l’iscrizione. La proposta, sostenuta da un partito politico, ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte, alcuni politici hanno dichiarato che questa norma offre una seconda chance ai professionisti, mentre dall’altra, le associazioni di categoria e altre forze politiche l’hanno criticata, definendola inaccettabile. La discussione si è accesa nel Parlamento, con dichiarazioni di dissenso e approvazione.

Passa l’emendamento di Fdi che introduce la possibilità di essere riammesso all’Ordine per chi fu rimosso in era Covid. Sinistra e Fnomceo: «Vergogna». Intanto i media usano uno studio «pagato» da Big pharma per sostenere l’assoluta efficacia dei vaccini. Peccato che il lavoro «Sicurezza ed efficacia dei vaccini a mRna: una prospettiva meccanicistica e di salute pubblica», pubblicato il 30 giugno su The Lancet, affermi l’esatto contrario di quanto riportano decine e decine di ricerche autorevoli condotte da studiosi internazionali. Soprattutto, nessuno di coloro che plaudono alla pubblicazione su The Lancet si è posto il problema che la maggior parte degli autori ha lavorato per aziende produttrici di vaccini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «I vaccini sono ottimi», parola di scienziati pagati da Big pharma

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