In un vicolo di una città qualsiasi, è stata scoperta una pizzeria in miniatura nascosta sotto un tombino, con un’insegna al neon minuscola e tavolini delle dimensioni di bottoni. La scena, creata con street art in scala ridotta, include un menù scritto su carta da giornale in caratteri minuscoli. Questa installazione di street art in miniatura è stata realizzata da un artista noto come Anonymouse, che ha posizionato le sue creazioni in vari punti della città.

In una città qualunque, in un vicolo qualunque, dietro un tombino o sotto lo sbreccio di un marciapiede, qualcuno ha costruito una pizzeria. Ha incollato un’insegna al neon grande come un’unghia, ha sistemato tavolini grandi come bottoni, ha scritto un menù in caratteri minuscoli su carta da giornale. I clienti attesi sono topi. I passanti che si fermano, però, sono umani — e quasi sempre rimangono senza parole. Benvenuti nel mondo di Anonymouse, il collettivo artistico svedese che da anni semina installazioni in miniatura nelle città di tutto il mondo, trasformando l’asfalto consumato e le facciate scrostate in scenografie di una civiltà parallela e invisibile. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - I topi svedesi che cambiano il modo di guardare le città: la street art in miniatura di Anonymouse

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