I sostenitori della MLS ‘martellano sul nascere’ dice Rothrock

Da justcalcio.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I giocatori della MLS, tra cui i Portland Timbers, sono pronti a tornare in campo dopo la pausa per la Coppa del Mondo. Il centrocampista dei Seattle Sounders, Paul Rothrock, ha dichiarato che i calciatori “stanno scalpitando” per riprendere gli allenamenti e le partite. La ripresa della competizione è prevista a breve, con l’obiettivo di riprendere il ritmo dopo le pause nazionali.

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Notizia fresca giunta in redazione: Il centrocampista dei Seattle Sounders Paul Rothrock afferma che i giocatori “stanno scalpitando” per tornare in azione nella MLS dopo la pausa per la Coppa del Mondo, a cominciare dai rivali Portland Timbers. I Sounders sono sesti nella Western Conference, guadagnando 24 punti nelle prime 13 partite, e hanno partite in mano contro le squadre intorno a loro. Tuttavia, dopo essere rimasti imbattuti in nove partite della MLS (V6 P3), hanno perso le ultime due partite prima dell’intervallo contro LA Galaxy e Los Angeles FC senza segnare un gol. E Rothrock insiste che la squadra è pronta a tornare a vincere, non assaggiando la vittoria dal 14 maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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