I sostenitori della MLS ‘martellano sul nascere’ dice Rothrock

I giocatori della MLS, tra cui i Portland Timbers, sono pronti a tornare in campo dopo la pausa per la Coppa del Mondo. Il centrocampista dei Seattle Sounders, Paul Rothrock, ha dichiarato che i calciatori “stanno scalpitando” per riprendere gli allenamenti e le partite. La ripresa della competizione è prevista a breve, con l’obiettivo di riprendere il ritmo dopo le pause nazionali.

Notizia fresca giunta in redazione: Il centrocampista dei Seattle Sounders Paul Rothrock afferma che i giocatori “stanno scalpitando” per tornare in azione nella MLS dopo la pausa per la Coppa del Mondo, a cominciare dai rivali Portland Timbers. I Sounders sono sesti nella Western Conference, guadagnando 24 punti nelle prime 13 partite, e hanno partite in mano contro le squadre intorno a loro. Tuttavia, dopo essere rimasti imbattuti in nove partite della MLS (V6 P3), hanno perso le ultime due partite prima dell’intervallo contro LA Galaxy e Los Angeles FC senza segnare un gol. E Rothrock insiste che la squadra è pronta a tornare a vincere, non assaggiando la vittoria dal 14 maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Al via "Nascere a Sciacca", primo incontro sul benessere in gravidanzaDomani alle 10, nei giardini e tra gli ulivi di un resort a Sciacca, si svolge il primo incontro del nuovo corso di accompagnamento al parto.

Casa di comunità ‘depotenziata’ sul nascere a Santa Maria a VicoLa casa di comunità di Santa Maria a Vico, situata in piazza Roma, è stata definita “depotenziata” fin dalla sua apertura.